Терентьев: удачи, «Ростов», ценю каждого из вас!

Защитник Денис Терентьев, который сегодня перешёл в «Зенит», попрощался с «Ростовом».
«Большое спасибо «Ростову» за эти два незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед. Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, «Ростов», я ценю каждого из вас!» — приводит слова Терентьева пресс-служба клуба.
Денис выступал за «Ростов» с 2015 года и провёл в жёлто-синей футболке 50 матчей.