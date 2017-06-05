Джуджак – в стартовом составе сборной Венгрии на товарищеский матч с Россией

Стал известен стартовый состав сборной Венгрии на товарищескую встречу с командой России, которая пройдёт сегодня, 5 июня, на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште.
С первых минут в составе венгров выйдет на поле полузащитник Балаж Джуджак, который с 2011 по 2012 год выступал в составе «Анжи», а с 2012 по 2015 защищал цвета московского «Динамо».
Венгрия: Гулачи – Беше, Ланг, Кадар, Хандья-Маркврат, Надь, Джуджак, Кальмар, Штибер, Эппель.
Встреча между сборными Венгрии и России начнётся в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Венгрией