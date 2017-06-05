Венгрия – Россия: Зобнин получил травму и покинул поле на носилках

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил травму в гостевом товарищеском матче со сборной Венгрии.
Футболист получил повреждение в одном из игровых эпизодов во второй половине первого тайма, неудачно поставив ногу, и покинул поле на носилках. Вместо Зобнина на 34-й минуте в игру вступил полузащитник Александр Ерохин.
Матч сборных Венгрии и России проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» сборной России.