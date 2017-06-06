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Пепе: Зидан добился отличных результатов, но есть вещи, которых я не понимаю

6 июня 2017, вторник. 06:49. Футбол

Защитник мадридского «Реала» Пепе, покидающий клуб в летнее трансферное окно, отметил, что ему непонятны некоторые решения главного тренера команды Зинедина Зидана. Португальский защитник, в частности, имеет в виду свою игровую практику.

«Я никого не хочу винить. Зидан добился отличных результатов в «Реале». Но есть вещи, которых я не понимаю. Не понимаю, почему я исчез из команды. Я не прощался с «Реалом» и руководством клуба, поскольку они знали раньше меня, что я ухожу», — приводит слова Пепе Cope.

По итогам предыдущего сезона Пепе принял участие в 13 матчах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Пепе подтвердил, что покидает «Реал»
Источник: COPE Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Пепе Кеплер
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6 июня 2017, вторник
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