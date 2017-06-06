Юмтити рассказал, как слова Энрике помогли «Барселоне» победить «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити рассказал, как бывший главный тренер команды Луис Энрике мотивировал игроков на победу над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре на выезде каталонская команда проиграла со счётом 0:4, но в ответной игре сумела выиграть (6:1) и завоевать путёвку в четвертьфинал.
«Конечно, только мы и могли верить, что способны победить соперника с соответствующим счётом. Гол, забитый в наши ворота Кавани, поставил нас в очень тяжёлое положение. А потом мы думали о словах тренера, который сказал нам: «Ребята, даже если бы в нашем распоряжении было пять минут, то и в этот отрезок времени можно было бы забить три гола». Было нелегко, но после слов Луиса Энрике мы нашли в себе силу верить в победу. В чём провалился «ПСЖ»? Не знаю. Они позволяли нам играть, но уверен, что не это было ключевым в нашей победе», — цитирует Юмтити испанское интернет-издание Sport.