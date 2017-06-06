«Бавария» нацелилась на полузащитника «Лиона» Толиссо

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо, передаёт beIN Sports.
Согласно информации источника, немецкий гранд уже контактировал с французским клубом на предмет приобретения футболиста.
Действующий контракт Толиссо с «Лионом» в силе до лета 2019 года. По итогам предыдущего сезона Толиссо принял участие в 31 матче чемпионата Франции, став автором 8 голов и 5 результативных передач.
Ранее игрок отметил, что главное для него – иметь игровую практику и совершенствоваться в качестве футболиста.