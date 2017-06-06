Сарсания: Новосельцев ранее хотел вернуться в «Ростов», теперь об этом речи нет

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию СМИ, согласно которой защитник Иван Новосельцев может покинуть петербургскую команду и вернуться в «Ростов».
«Иван Новосельцев изъявлял желание вернуться в „Ростов“, но это было ещё до перемен в клубе. Теперь об этом речи нет. Новосельцев поедет на первый сбор, будет проявлять себя уже при новом тренере, а потом уже будет приниматься решение относительно его будущего. Уходить он хотел при прошлом наставнике, но теперь будет пытаться проявить себя здесь», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.