Фанат «Миллуолла» получил 8 ножевых ранений в драке с вооружёнными террористами

47-летний фанат английского клуба «Миллуолл» Рой Лернер получил 8 ножевых ранений при сопротивлении вооруженным террористам, информирует The Sun.
Лернер сидел с приятелями в пабе, когда в заведение ворвались три террориста, которые начали атаковать посетителей, крича при этом «Это для Аллаха» и «Ислам».
Фанат «Миллуолла» вступил в драку с нападавшими и получил восемь ножевых ранений, после чего злоумышленники убежали из паба. Лернер перенёс операцию и проходит реабилитацию под наблюдением врачей. Друзья подшутили над болельщиком и принесли ему подарок – пособие «Как научиться бегать».