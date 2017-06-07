С. Индзаги: в «Лацио» знают, что этим летом лидеры могут уйти

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Я продлил свой контракт с „Лацио“ еще на три года, и очень этому рад. Наступающий сезон будет для нас очень важным, нужно провести его наилучшим образом. Мы знаем, что некоторые лидеры могут уйти, но клуб заверил меня, что если кто-то уйдет, то „Лацио“ найдет достойную замену.
Мы знаем, что в следующем году уже не будем сюрпризом, настраиваться на „Лацио“ будут иначе. Нужно быть к этому готовыми», — цитирует Индзаги Tuttomercatoweb.
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