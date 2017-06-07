«Рома» может приобрести нападающего «Брюгге» в качестве замены Салаху

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Брюгге» Хосе Искьердо, сообщает TMW. В лице 24-летнего колумбийца римский клуб видит замену египетскому хавбеку Мохамеду Салаху, который близок к переходу в «Ливерпуль».
В сезоне-2016/17 Искьердо провёл 28 матчей в чемпионате Бельгии и забил 14 голов.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит за трансфер Салаха £ 35 млн (почти € 40 млн). Сам футболист подпишет контракт, по условиям которого его заработная плата в английском клубе составит £ 100 тыс. (€ 114 тыс.) в неделю.