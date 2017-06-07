Пекерман: в какой-то момент Хамесу не хватило поддержки в «Реале»

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман считает, что полузащитнику национальной команды Хамесу Родригесу не хватало в мадридском «Реале» поддержки. Испанские СМИ сообщали, что Родригес готов покинуть «Королевский клуб», поскольку главным тренером команды остаётся Зинедин Зидан.
«Хамесу ясно, что сезон получился для него сложным. У него были трудные моменты, однако Родригесу хватило мужества встретиться с ними лицом к лицу. Он сыграл достойно во многих матчах. Конечно, «Реал» — клуб высшего мирового уровня. И в какой-то момент Хамесу не хватило поддержки в «Реале», чтобы добиться того, на что он претендовал», — приводит слова Пекермана Marca.