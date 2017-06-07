Зюле: Челси» интересовался мной, но «Бавария» входит в число трёх лучших клубов

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле, который со следующего сезона будет защищать цвета мюнхенской «Баварии», отметил, что в его услугах был заинтересован и лондонский «Челси». Однако Зюле предпочёл немецкий гранд английскому клубу.
«Челси» интересовался мной, но «Бавария» входит в число трёх лучших клубов мира. Поэтому мне не нужно было думать долго», — приводит слова Зюле Sport Bild.
«Бавария» заплатила «Хоффенхайму» за Зюле € 20 млн, а соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2022 года.
Игроки «Хоффенхайма» Зюле и Руди летом присоединятся к «Баварии»