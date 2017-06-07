В продаже появились дополнительные билеты на матч КК-2017 Россия — Португалия

За 10 дней до начала первого матча Кубка конфедераций—2017 ФИФА с сегодняшнего дня предлагает дополнительные билеты на несколько самых востребованных матчей турнира. Их можно приобрести исключительно через портал ФИФА и в главных билетных центрах. Речь идёт примерно о 1000 дополнительных билетах всех категорий на поединок между сборной России и действующим чемпионом Европы Португалией, а также почти 400 дополнительных билетах 4-й категории на каждый из следующих матчей: Португалия – Мексика, Германия – Чили, Мексика – Россия и матч за третье место.
Все эти билеты, приобретённые онлайн, можно будет забрать в главных билетных центрах сразу после покупки. Только билеты, купленные через официальные каналы продаж, гарантируют проход на стадион (при наличии паспорта болельщика). Билеты, купленные через иные, не официальные платформы продаж, будут автоматически аннулироваться после их идентификации и не дадут права на проход на территорию стадиона в день матча.
В соответствии с требованием российских властей всем владельцам билетов необходимо получить паспорт болельщика на сайте www.fan-id.ru, без которого посещение матчей Кубка конфедераций—2017 будет невозможно.