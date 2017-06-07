Минько приступил к исполнению обязанностей старшего тренера команды ДЮСШ ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Валерий Минько, который с 2011 года работал помощником Александра Гришина в молодёжной команде, вернулся в «армейскую» школу, сообщает пресс-служба столичного клуба.
6 июня специалист приступил к исполнению обязанностей старшего тренера команды ДЮСШ ЦСКА 2000 года рождения. В тренировочном процессе ему помогает ещё один экс-игрок команды Элвер Рахимич.
Ранее Минько уже работал в академии «армейцев» с 2003 года до назначения в «молодёжку». Специалист, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 1989 по 2001 год.
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