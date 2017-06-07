Рейна отказался продлить контракт с «Наполи» и требует зарплату € 3 млн за сезон

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна отклонил предложение клуба о продлении контракта на два года. Испанского футболиста не устроили условия по заработной плате, пишет Football Italia со ссылкой на Rai.
Рейна, контракт которого с неаполитанским клубом истекает летом 2018 года, хочет по новому соглашению зарабатывать не менее € 3 млн за сезон, но это чересчур много для руководства «Наполи». Сообщается, что президент «партенопейцев» Аурелио Де Лаурентис был неприятно удивлён отказом Рейны продлить контракт.
34-летний вратарь в минувшем сезоне провёл 37 матчей в Серии А и пропустил 38 голов.
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