Симоне Индзаги продлил контракт с «Лацио» до 2020 года

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги продлил контракт с клубом. Новое соглашение с римским клубом рассчитано до 2020 года, информирует официальный сайт «Лацио». Предыдущий контракт истекал летом 2017 года.
41-летний Индзаги возглавил основную команду «Лацио» в апреле 2016 года. По итогам минувшего сезона римский клуб занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А и гарантировал себе участие в Лиге Европы. Также «Лацио» дошёл до финала Кубка Италии, где проиграл туринскому «Ювентусу» (0:2).
С. Индзаги: в «Лацио» знают, что этим летом лидеры могут уйти