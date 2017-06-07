Роналду — о слухах про уход из «Реала» за € 180 млн: нет ничего невозможного

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал слухи, согласно которым «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Монако» готовы заплатить за него вплоть до € 180 млн.
«Нет ничего невозможного», — с улыбкой на лице сказал Роналду, слова которого приводит A Bola.
Действующий контракт Роналду с испанским грандом в силе до лета 2021 года. По слухам, также в переходе Роналду заинтересованы сразу несколько китайских клубов, хотя президент «Реала» Флорентино Перес уже отказывался продавать Роналду и за € 200 млн.
Роналду в ряду супергероев. Все дубли и хет-трики в финалах ЛЧ
Дубль или хет-трик в финале Лиги чемпионов – мечта любого футболиста. Роналду исполнил её и занял место среди героев финалов.