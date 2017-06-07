Рашфорд сказал, что был бы рад видеть Морату в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд дал понять, что будет рад возможному переходу нападающего «Реала» Альваро Мораты в свою команду.
«Любому большому клубу нужны футболисты топ-класса. Все игроки хотят видеть в команде исполнителей такого уровня. Любой, кто может прийти и помочь клубу в борьбе за трофеи, что является конечной целью „МЮ“, нужен нашей команде. Хорошая конкуренция важна, если хочешь добиться успеха», — цитирует Рашфорда Sky Sports.
Накануне британские СМИ сообщили, что «Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за £ 52,4 млн (около € 60 млн).
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