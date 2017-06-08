Маркизио получил травму в матче с Уругваем и может не сыграть с Лихтенштейном

Полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио получил травму в товарищеском матче с Уругваем (3:0), из-за которой может пропустить матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с Лихтенштейном, сообщает Football Italia.
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Во встрече с уругвайцами хавбек «Ювентуса» был заменён уже на 18-й минуте. В ближайшее время он пройдёт медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки восстановления.
Встреча группы G отборочного турнира ЧМ-2018 между Италией и Лихтенштейном состоится 11 июня на стадионе «Фриули» в Удине, начало — в 21:45 мск.