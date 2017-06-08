«Барселона» нацелилась на Мареза

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проявляет интерес к полузащитнику «Лестер Сити» Рияду Марезу, сообщает RAC1.
Вальверде считает, что 26-летний футболист может быть полезен команде.
По итогам предыдущего сезона Марез принял участие в 36 матчах чемпионата Англии, став автором 6 голов и 3 результативных передач. Ряды английского клуба он пополнил в 2014 году, подписав контракт на три с половиной года.
Ранее испанские СМИ сообщали, что каталонский клуб перед следующим сезоном намерен усилить свой состав новыми футболистами. Кроме того, не исключается, что сине-гранатовые расстанутся с некоторыми игроками.