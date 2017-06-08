«ПСЖ» получит на покупку новых игроков € 220 млн

Вице-чемпион Франции «ПСЖ» готов серьёзно потратиться во время летнего трансферного окна. Как сообщает Le Parisien, владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи намерен выделить на покупку новых футболистов € 220 млн.
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери собирается укрепить команду новым вратарём, левым защитником, полузащитником и по крайней мере одним нападающим.
Ранее в прессе сообщалось об интересе парижан к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамейянгу, форварду «Монако» Килиану Мбаппе и нападающему «Реала» Криштиану Роналду. За последнего «ПСЖ» готов заплатить € 180 млн
«ПСЖ» поборется с «Манчестер Юнайтед» и «Интером» за Хамеса Родригеса