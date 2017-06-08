«Челси» проявляет интерес к Марезу

«Челси» вошёл в число клубов, которые проявляют свой интерес к полузащитнику «Лестер Сити» Рияду Марезу. Как сообщает The Telegraph, лондонцы мониторят ситуацию с хавбеком, на которого нацелились многие европейские команды
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Марезу со стороны «Барселоны», «Монако» и «Арсенала». «Лестер» уже оценил одного из своих лидеров в € 40 млн. Сам Марез опубликовал заявление, в котором сообщил о желании сменить клуб в ближайшее трансферное окно.
Действующий контракт 26-летнего алжирца с «лисами» рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне Марез провёл 36 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.