Гальярдини заменит Маркизио в сборной Италии

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини в срочном порядке вызван в сборную Италии для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Лихтенштейном. 23-летний футболист займёт место травмированного Клаудио Маркизио. Об этом сообщает пресс-служба итальянской федерации футбола.
Полузащитник «Ювентуса» получил травму в товарищеском матче с Уругваем (3:0). Маркизио был заменён уже на 18-й минуте. В ближайшее время он пройдёт медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки восстановления.
Матч Италия – Лихтенштейн состоится 11 июня. Начало – в 21:45 мск. Таблицу отборочного турнира ЧМ-2018 года можно посмотреть на «Чемпионате»