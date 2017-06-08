Сегодня состоялась официальная презентация автобусов для стран-участниц Кубка конфедераций — 2017. На мероприятие присутствовали представители Kia и Hyundai, а также начальник отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира ФИФА Джей Нойхаус, который рассказал о событии.
«В наших партнёрских отношениях с „Хёндай“ и „Киа“ предусматриваются эксклюзивные права. Мы называем это долгосрочными и очень ценными отношениями. Уверен, что все команды будут довольны предоставленными автобусами», — передаёт слова Нойхауса корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Представлен автобус сборной России на Кубок конфедераций — 2017
Представлен автобус сборной России на Кубок конфедераций — 2017