«Спартак» выкупил Тигиева у «Анжи» за € 1 млн, срок контракта — четыре года

По информации «Чемпионата», московский «Спартак» договорился о выкупе контракта защитника Георгия Тигиева у «Анжи». В прошлом сезоне вторую часть чемпионата футболист выступал за красно-белых на правах аренды. За 21-летнего футболиста «Спартак» заплатит махачкалинскому клубу € 1 млн, а с самим игроком будет заключён контракт сроком на четыре года.
В прошлом сезоне Тигиев провёл в составе «Спартака» четыре матча в РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями. В составе столичного клуба защитник стал чемпионом России.
Агент: скорее всего, Тигиев останется в «Спартаке»