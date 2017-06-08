«МЮ» не собирается платить за Морату более £ 60 млн

Руководство «Манчестер Юнайтед» ждёт ответ от «Реала» по нападающему Альваро Морате. Манкунианцы предложили за 24-летнего футболиста £ 60 млн (около € 69 млн) и не собираются повышать ставку.
Mirror пишет, что «Реал» в свою очередь хочет выручить с продажи Мораты не менее £ 78 млн (около € 89, 8 млн), а также отказался от идеи, чтобы «МЮ» сделал голкипера Давида Де Хеа частью сделки.
Если договориться о переходе Мораты не получится, «МЮ» может побороться за форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку или же нападающего «Торино» Андреа Белотти, за которого туринцы требуют £ 70 млн (около € 80,6 млн).
«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» за Морату € 69 млн