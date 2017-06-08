Зидан признан лучшим тренером Примеры в мае, Роналду — лучшим игроком

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим наставником чемпионата Испании по итогам мая. Как сообщает официальный сайт Примеры, лучшим футболистом первенства был признан нападающий «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
В прошлом месяце мадридцы провели в чемпионате Испании четыре матча и во всех одержали победу, благодаря чему завоевали чемпионский титул под руководством Зидана.
Роналду в мае в четырёх встречах забил шесть мячей. Всего на счету португальского игрока 25 голов в 29 матчах Примеры сезона-2016/17.
Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом года, Месси — третий