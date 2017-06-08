«Кубань» не планирует больших изменений в составе

Тренер «Кубани» Евгений Калешин рассказал о трансферных планах краснодарского клуба на лето.
«У команды есть боеспособный костяк, на котором будет строиться состав на новый сезон. Нам нужны только точечные усиления. Так что больших изменений в составе не будет», — приводит слова Калешина «Комсомольская правда — Краснодар».
В минувшем розыгрыше ФНЛ «Кубань» заняла седьмое место и не смогла вернуться в РФПЛ. Клуб столкнулся с серьёзными финансовыми сложностями, однако на сегодняшней пресс-конференции было объявлено, что дно кризиса преодолено.
Коробка: «Кубань» преодолела дно кризиса, которое было зимой