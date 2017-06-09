Нобоа: не ожидал контракта с «Зенитом», а карьеру хочу завершить в «Эмелеке»

Новый полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа признался, что переход в санкт-петербургский клуб стал для него неожиданностью. Кроме того, он подчеркнул, что никогда не стал бы игроком эквадорской «Барселоны», так как верен «Эмелеку».
«Я всегда хотел завершить карьеру в «Эмелеке». Никогда не говорил обратного. Люди меня немного не поняли. Когда я говорил, что хочу вернуться в «Эмелек» после чемпионата мира, болельщики думали, что я сделаю это прямо сейчас. Но ведь я не ожидал контракта с «Зенитом». Предпочитаю сначала повесить бутсы на гвоздь, а потом помогать «Эмелеку». Будь то в качестве президента, спортивного директора, тренера или каким-либо иным образом. Просто хочу всегда быть связанным с «Эмелеком». Я никогда не играл бы за «Барселону», несмотря на то что отношусь к этому клубу с уважением. Из 70 моих родственников 68 болеют за «Эмелек». И если я вернусь в «Эмелек», то только потому, что хочу этого, а не вследствие финансовой необходимости», — цитирует Нобоа Teradeportes.
Соглашение «Зенита» с 32-летним эквадорским футболистом рассчитано на три года.