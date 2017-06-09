Асенсио: освистывание Пике? Люди вольны в выражении своих эмоций

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио прокомментировал освистывание защитника национальной команды Херарда Пике её болельщиками. Футболист «Барселоны» в очередной раз был освистан в товарищеском матче между сборными Испании и Колумбии (2:2).
«Освистывание Пике? Люди вольны в выражении своих эмоций. Но это не должно отвлекать наше внимание от задач. Футболисты нашей команды очень сплочены и готовятся к предстоящему матчу с македонской сборной», — приводит слова Асенсио Marca.
С Македонией Испания сыграет 11 июня на выезде в матче отборочного турнира чемпионата мира.
Пике: думаете, болельщики сборной Испании считают меня сепаратистом?