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Неймар забил первый в истории гол ударом через Голливудский бульвар

9 июня 2017, пятница. 07:39. Футбол

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар забил первый в истории гол ударом через Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе (США).

Футболист выполнил трюковый удар в рамках американской телепередачи Jimmy Kimmel Live — мяч был установлен на крыше павильона, в котором снималось шоу, а ворота — на крыше противоположного здания. Неймар смог забить гол ударом через Голливудский бульвар после нескольких неудачных попыток.

Видео гола Неймара ударом через Голливудский бульвар можно посмотреть в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Бразилии — Футбол ФК Барселона Неймар
Новости. Футбол
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