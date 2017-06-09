В своей команде из 11 лучших игроков Алаба предпочёл Окочу Неймару

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба назвал лучшую по его версии команду. В частности, футболист сборной Австрии предпочёл нападающему Неймару бывшего полузащитника «ПСЖ» и сборной Нигерии Августина Окочу.
Команда Алабы выглядит следующим образом: вратарь Мануэль Нойер («Бавария»); защитники Серхио Рамос, Роберто Карлос (оба — «Реал»), Жером Боатенг, Филипп Лам (оба — «Бавария»); полузащитники Патрик Виейра («Арсенал»), Роналдиньо («Барселона»), Окоча («ПСЖ»), Франк Рибери («Бавария»); нападающие Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
«Я бы взял Неймара в свою команду на позицию правого полузащитника. Причём он в этом амплуа никогда не играл», — приводит слова Алабы интернет-портал Goal.