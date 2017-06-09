Агент: «Арарат» — точно не последний клуб в карьере Измайлова

Для полузащитника Марата Измайлова контракт с «Араратом» не последний в карьере. Об этом сказал агент российского футболиста Паулу Барбоза. Сегодня Измайлов подписал однолетнее соглашение со столичным клубом, который в следующем году выступит в ПФЛ.
«Соглашение Измайлова с „Араратом“ рассчитано на один год, но в декабре, если появится интересный вариант продолжения карьеры, можно будет уйти без проблем. Марат уже готов играть и доказывать, что в хорошей форме. „Арарат“ — точно не последний клуб в карьере Измайлова. Однако сказать, где он будет играть по истечении действующего соглашения, пока не могу — мы ещё думаем. Но это точно не последний контракт», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.