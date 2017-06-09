Беларусь – Болгария: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

9 июня в Борисове на «Борисов-Арене» состоится отборочный матч к ЧМ-2018 между сборными Беларуси и Болгарии. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Беларусь – Болгария
Ранее команды встречались с друг другом шесть раз. Один матч завершился победой сборной Беларуси, и пять раз сильнее оказывались футболисты сборной Болгарии. Последняя встреча между ними состоялась в 2016 году и завершилась победой Болгарии со счётом 1:0.
Сборная Беларуси в группе А занимает 5-е место, а Болгария расположилась на 3-й строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате»