Кульков: Слуцкому будет сложно в «Халл Сити», но у него есть шансы

Бывший футболист английского клуба «Миллуолл» Василий Кульков поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити».
«Думаю, что Леонид Слуцкий принял хорошее решение. Он уже определённое время не тренировал, поэтому считаю, что в назначении на пост главного тренера «Халл Сити» есть хорошие перспективы для него. Я видел изнутри английский Чемпионшип и думаю, ему будет сложно. Однако у Слуцкого есть опыт, также он жил определённое время в Англии. Я считаю, качества, которыми он обладает, дают шансы в Англии. Он достаточно грамотный человек, поэтому сможет адаптироваться в английском футболе», — сказал Кульков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Трандафиловой.