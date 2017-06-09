«Цзянсу Сунин» рассматривает Капелло в качестве альтернативы Паулу Соузе

Новым главным тренером «Цзянсу Сунин» может стать Фабио Капелло, а не Паулу Соуза, который считался главным кандидатом на этот пост.
По информации Sky Sport Italia, контракт с бывшим наставником «Фиорентины» до сих пор не подписан из-за налоговых вопросов.
Таким образом, назначение португальского специалиста может не состояться, и руководство «Цзянсу Сунин» рассматривает альтернативные варианты.
Сообщается, что китайский клуб начал переговоры с 70-летним Капелло, последним местом работы которого была сборная России.
«Цзянсу Сунин» предложил работу бывшему тренеру «Фиорентины» Паулу Соузе