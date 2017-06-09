Кудряшов избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов сообщил, что избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили (1:1), который проходил в Москве. Футболист покинул пределы поля на 81-й минуте прихрамывая, после чего был заменён.
«Просто небольшой ушиб, всё хорошо. Думаю, через два-три дня всё будет в порядке», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Подтвердил информацию об отсутствии серьёзного повреждения у Кудряшова и главный тренер сборной России Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
«Болевые ощущения у Кудряшова прошли, видимо, был сильный ушиб, и он попросил замену», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.