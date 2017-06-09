Мутко: в ситуации с Дзюбой нет второго дна, у него проблемы с коленом

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью нескольким российским изданиям, включая «Чемпионат», рассказал, что ему известно о состоянии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который недавно заявил, что не готов выступить на Кубке конфедераций из-за травмы. В последнее время форвард часто пропускает игры национальной команды из-за повреждений.
«Дзюбу мы все хорошо знаем как человека, как игрока. Он открытый. И ошибается открыто, и правду говорит открыто. Здесь второго дна нет. Мы до сборов разговаривали и с ним, и с руководством клуба. С коленом ему надо принимать какое-то решение. Да, у него есть проблемы. Артём — взрослый, серьёзный спортсмен. Он мне сказал: «Понимаете, я занимаю место, потому что вижу, что не могу соответствовать этим требованиям. На сегодня я не готов». Прочитал в прессе, что сейчас они решают, делать ему операцию или нет. Поверьте, я знаю Манчини, он чуть не стал тренером национальной команды. Я с ним встречался — это серьёзный и жёсткий человек. У него такой же подход будет.
Операции у Артёма не будет. Вопрос в другом. Условно, каждый в команде пробежал 30 километров. Если спортсмен А пробегает 10 или 15, вы же понимаете, что происходит дальше? Есть набор определённых вещей, которые нужно выполнить. Почему Березуцкий не играет? Его всем не хватает. Вы вспомните, кто пошёл с Англией и забил мяч. Это человек, который создаёт микроклимат. Может, молодым защитникам как раз его и не хватает. Но когда он садится и начинает рассказывать о своих проблемах, ты всё прекрасно понимаешь. На этом стоит закрыть эту тему, чтобы не вызывать лишних дискуссий.
Мы бы, например, очень хотели, чтобы сыграл Марио Фернандес. Это не значит, что он сразу получил бы место в стартовом составе, но на него определённо рассчитывали. Официального разрешения Фернандесу для выступления за сборную России не нужно. У него вышел срок проживания в России. Теперь никаких специальных бумаг не требуется. Есть регламент, который позволяет ему выступать за сборную России», — сказал Мутко.