Пицци: надеюсь, Чили не будет пропускать такие голы на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился мнением о невысоком среднем росте своей команды. В товарищеском матче со сборной России (1:1) в Москве чилийцы пропустили единственный гол со стандартного положения, когда защитник россиян Виктор Васин нанёс удар после выигранного верхового единоборства.
«Средний рост игроков Чили ниже среднего роста всех сборных на Кубке конфедераций? Да, у нас невысокие игроки, но это реальность. Мы уделяем большое внимание стандартам и игре в воздухе. Сегодня вы увидели, что это значительный фактор. Но мы стараемся просматривать более высоких игроков в сборную. Надеюсь, что таких голов больше не будет на Кубке конфедераций. Одним желанием мы не можем увеличить рост наших игроков – будем работать с тем, что есть», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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