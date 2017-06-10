Алли: когда играл в третьем дивизионе, удивлялся, почему игроки оттуда не в АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли поделился мнением относительно своего возможного ухода из клуба, а также сообщил, что многому научился по выступлениям в третьем английском дивизионе.
«Уход из «Тоттенхэма» — это не совсем то, о чём я много думаю. Игроки порой настолько обеспокоены своим возможным уходом из клуба, что не наслаждаются своим приключением с нынешней командой. Я являюсь игроком «Тоттенхэма» и наслаждаюсь этим. Кто знает, когда это прекратится, но пока я наслаждаюсь своим приключением с «Тоттенхэмом».
Многому научился, когда выступал в третьем дивизионе в юности. Не торопился оттуда уходить. Хотел убедиться, что для этого будет правильное время. Когда присоединился к «Тоттенхэму», считал, что для этого пришло время.
В третьем дивизионе выступает много хороших игроков. В матчах против них удивлялся, почему они не играют в Премьер-лиге с такими умениями. Думаю, дело заключается в том, что игроки должны быть готовы ментально к тому, чтобы пройти через третий дивизион в первый», — цитирует Алли The Telegraph.
Алли с 2011 по 2015 год выступал за клуб третьего английского дивизиона «Милтон-Кинс Донс», после чего перешёл в «Тоттенхэм».