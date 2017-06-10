Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Григорян: «Анжи-Арена» заколдована? Заколдованы, скорее всего, головы людей

10 июня 2017, суббота. 03:24. Футбол

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян, продливший контракт с махачкалинским клубом на один год, рассказал, на что нацеливается в следующем сезоне.

«Президент клуба пока не ставил задачу, он сказал, что буквально перед стартом чемпионата соберёт команду и озвучит её. Думаю, Осман Кадиев будет смотреть, как будет развиваться селекция. Ну а я со своей стороны скажу, что, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы ни себя, ни болельщиков не нервировать борьбой за выживание. Какая теперь у меня мечта вместе с «Анжи»? Лига Европы.

Я неоднократно слышал от высокопоставленных людей, что якобы «Анжи-Арена» заколдована. Так вот, всё это полная ерунда. Заколдованы, скорее всего, головы людей. Если мы думаем об этом, то придаём силу мифам. Поэтому команда постарается сделать всё возможное, чтобы народ об этом не думал. А чтобы помочь нам в этом, нужна энергия болельщиков. Потому как поддержка трибун в домашних матчах поможет «Анжи» показать весь свой потенциал», — сказал Григорян.

В прошлом сезоне РФПЛ «Анжи» одержал лишь три победы на своём поле.

Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Анжи Александр Григорян
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
04:27 Адвокат: очень эмоционально отреагировал на гол Снейдера, нужно быть осторожнее
04:02 Григорян: ЦСКА напоминает машину, меня очень зацепил счёт в матче с ними
03:39 Промес поздравил Снейдера с днем рождения и рекордом за сборную Нидерландов
03:24 Григорян: «Анжи-Арена» заколдована? Заколдованы, скорее всего, головы людей
03:20 Полузащитник Новой Зеландии Туилома: с нетерпением готовимся к матчу с Россией
03:16 «Анжи» продлил контракт с Григоряном и приобрёл Солосина, Удалого и Мамтова
02:55 «Интер» выставил Меделя и Банегу на трансфер, Спаллетти хочет оставить Эдера
02:35 «Милан» и «Лацио» не могут договориться о трансфере Лукаса Бильи
02:17 Лаллана: для меня будет честью сыграть за Англию с Кейном в качестве капитана
01:44 Лория: остаюсь ли в «Крыльях Советов»? Решим в разговоре с руководством
01:23 «Порту» наказан УЕФА за несоблюдение условий ФФП в сезоне-2016/17
01:14 Алли: когда играл в третьем дивизионе, удивлялся, почему игроки оттуда не в АПЛ
01:00 Дешам: не буду винить Льориса, но он понимает, что из-за него Франция проиграла
00:45 Карвахаль поддержал Пике, которого освистали болельщики сборной Испании
00:41 Источник: Мората перейдёт в «Манчестер Юнайтед» за € 73 млн
00:24 «Локомотив» готов платить € 80 тыс. в месяц полузащитнику «Уотфорда» Агбо
00:18 Данни – болельщикам «Зенита»: спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона
9 июня 2017, пятница
23:58 Сборная Андорры прервала 66-матчевую серию без побед в официальных встречах
23:52 Швеция — Франция: Тойвонен забил победный гол с центра поля после ошибки Льориса
23:50 Сборная Бельгии обыграла Эстонию, Кипр вырвал победу над Гибралтаром
23:39 Гол Промеса помог Нидерландам победить Люксембург, Франция уступила Швеции
23:37 Дубль Роналду помог Португалии разгромить Латвию, Венгрия проиграла Андорре
23:28 Спаллетти: предстоит улучшить результаты «Интера» в соответствии с его историей
23:19 Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Нидерландов
22:58 «ПСЖ» подтвердил уход Клюйверта
22:54 Жиру сравнялся с Бензема по количеству голов за сборную Франции
22:44 Пеле: Дибала не настолько хорош, как об этом говорят
22:23 Пицци: надеюсь, Чили не будет пропускать такие голы на Кубке конфедераций
22:18 Симонян: результат матча сборной России с Чили не может нас не удовлетворить
22:14 Поддержка Зобнина, маска Кудряшова и поцелуй Васина. Фото с матча Россия — Чили
22:10 Глушаков: не в первый раз играем против таких игроков, как Видаль и Санчес
22:10 Мутко: в ситуации с Дзюбой нет второго дна, у него проблемы с коленом
22:09 Ученики школы «Мегасфера» вручили болельщикам сборной Чили красные майки и кепки
22:04 Видаль: сборной Чили было тяжело в плане «физики», ведь Россия хорошо готова
22:01 Кудряшов: Чили — одна из сильнейших сборных мира, для меня сегодня был праздник
21:58 Черчесов: пригласил Зобнина с женой в гостиницу, мы хорошо поговорили
21:53 Ерохин: 1:1 – не тот результат, который хотелось бы, но он тоже положительный
21:53 Черчесов: сборная России добилась прогресса, вышла на другой «левел»
21:42 Бышовец: сборная России хорошо подготовлена к Кубку конфедераций
21:38 Кудряшов избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили
21:32 Кейн будет капитаном сборной Англии в матче с Шотландией
21:30 Черчесов останется тренером сборной вне зависимости от итогов Кубка конфедераций
21:23 «Бавария» близка к трансферу полузащитника «Лиона» Толиссо за € 40 млн
21:23 Пицци: сборная России сильно играет в защите, ничья – закономерный результат
21:21 Мутко: идёт системная работа по созданию иллюзии, что не надо ехать в Россию
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017