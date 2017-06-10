Григорян: «Анжи-Арена» заколдована? Заколдованы, скорее всего, головы людей

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян, продливший контракт с махачкалинским клубом на один год, рассказал, на что нацеливается в следующем сезоне.
«Президент клуба пока не ставил задачу, он сказал, что буквально перед стартом чемпионата соберёт команду и озвучит её. Думаю, Осман Кадиев будет смотреть, как будет развиваться селекция. Ну а я со своей стороны скажу, что, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы ни себя, ни болельщиков не нервировать борьбой за выживание. Какая теперь у меня мечта вместе с «Анжи»? Лига Европы.
Я неоднократно слышал от высокопоставленных людей, что якобы «Анжи-Арена» заколдована. Так вот, всё это полная ерунда. Заколдованы, скорее всего, головы людей. Если мы думаем об этом, то придаём силу мифам. Поэтому команда постарается сделать всё возможное, чтобы народ об этом не думал. А чтобы помочь нам в этом, нужна энергия болельщиков. Потому как поддержка трибун в домашних матчах поможет «Анжи» показать весь свой потенциал», — сказал Григорян.
В прошлом сезоне РФПЛ «Анжи» одержал лишь три победы на своём поле.