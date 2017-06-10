Гранквист: испытали неописуемое удовольствие после гола Тойвонена с центра поля

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист поделился впечатлениями от домашней победы над сборной Франции (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира – 2018.
Шведы забили победный гол на 93-й минуте после ошибки вратаря гостей Уго Льориса. Голкипер вышел из ворот и неудачно низом выбил мяч, который достался нападающему шведской команды Оле Тойвонену. Тот не раздумывая с центра поля с ходу точно пробил по пустым воротам.
«Знал, что Тойвонен был сильно уставшим. До ворот было слишком далеко, поэтому не думал, что он сможет попасть в цель. Однако ему это удалось. Удовольствие, которые мы испытали после этого гола, было неописуемым», — приводит слова Гранквиста Sydsvenskan.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».