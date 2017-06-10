Скиббе: матч со сборной Боснии и Герцеговины получился боевым, но не грязным

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе поделился впечатлениями о гостевой встрече отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Боснии и Герцеговины (0:0). Матч завершился массовой потасовкой с участием футболистов команд, к которой вскоре присоединились и члены тренерского штаба. В результате помощник главного тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу.
«В первую очередь, хотел бы выразить уважение главному тренеру боснийцев Баждаревичу. Также желаю скорейшего выздоровления Луличу, получившему травму в первом тайме. Игра получилась боевой, но не грязной. Мы старались играть жёстко, но боснийцы постоянно держали мяч в воздухе. В этом заключался весь их футбол — найти верховой передачей Джеко или Ибишевича. Греки контролировали ход встречи, поэтому я удовлетворён результатом.
Боснийцы действовали грубо, поскольку им также были нужны очки. Это нормально в футболе. Некоторые игроки боролись друг с другом на поле, а после матча были дружелюбны. Слышал, что помощник главного тренера боснийцев выбил зуб нашему игроку – это было неправильно», – цитирует Скиббе klix.