Шотландия – Англия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 10 июня, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» состоится отборочный матч к чемпионату мира — 2018 между сборными Шотландии и Англии. Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Шотландия – Англия.
Ранее команды встречались с друг другом 114 раз. 41 матч завершился победой сборной Шотландии, 25 раз команды сыграли вничью, и 48 раз сильнее оказались футболисты сборной Англии. Последняя встреча между этих команд состоялась в 2016 году и завершилась победой Англии со счётом 3:0.