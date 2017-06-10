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Победителем турнира «Кубок Добра» стала команда «Юные Дипломаты»

10 июня 2017, суббота. 15:40. Футбол

На стадионе «Локомотив» состоялся международный детский турнир по футболу «Кубок Добра», передаёт корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина. Мероприятие проводилось фондом «Под флагом добра», учредителями которого являются Сергей Лавров, Аркадий Дворкович, Дмитрий Харатьян, Илья Авербух и Вячеслав Фетисов.

В финале победила команда сборной России «Юные Дипломаты», обыгравшая сборную Камеруна со счётом 3:1. Команда Сергея Шавло «Спартак Москва» заняла четвёртое место.

Гостями турнира стали футболист «Зенита» Иван Новосельцев, баскетболистка Катерина Новосельцева, министр спорта Павел Колобков и другие.

«Все ребята — большие молодцы! Хорошо, что они играют в футбол и любят его. Делают это ради своего здоровья и ради праздника. Я рад наградить лучших и поздравить всех с этим замечательным праздником. Впервые сделали турнир совместно со взрослым «Арт-футболом». Это прежде всего благотворительная акция. Главное, что этот турнир позволяет детям сдружиться и общаться, сближать наши культуры и страны», — заявил Дворкович.

Победителем турнира «Кубок Добра» стала команда «Юные Дипломаты»

Победителем турнира «Кубок Добра» стала команда «Юные Дипломаты»

Колобков: символично, что мы проводим Кубок Добра накануне Кубка конфедераций
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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