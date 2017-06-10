Валерий Карпин сыграл свадьбу в Нарве

Бывший полузащитник сборной России и экс-наставник «Спартака», а ныне главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин сыграл свадьбу, сообщает интернет-издание Sportbox. Церемония прошла в эстонском городе Нарва. Избранницу 48-летнего футбольного специалиста зовут Дарья Гордеева.
Редакция портала «Чемпионат» поздравляет Валерия Карпина с этим знаменательным событием и желает ему счастья в семейной жизни.
Фотографию со свадьбы бывшего главного тренера московского «Спартака» можно посмотреть в «Твиттере».
Карпин считает, что российским болельщикам смотреть Лигу чемпионов не дают жёны