Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Снейдер: при мне лучший футбол сборная Нидерландов показывала на Евро-2008

10 июня 2017, суббота. 20:34. Футбол

Полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер прокомментировал тот факт, что он стал рекордсменом по числу матчей за национальную команду. Игрок назвал также лучшую команду «оранжевых» с момента его дебюта в 2003 году.

«131 матч — это достаточно много. Эдвин ван дер Сар сыграл 130, но он был вратарём. Основные голкиперы редко пропускают матчи, их карьера обычно длится дольше. Полагаю, мой рекорд будет держаться достаточно долго.

Лучшая команда сборной Нидерландов при мне? Лучший футбол мы показывали на Евро-2008. На чемпионате мира — 2010 играли не так хорошо, зато результат был выше. А поражение в финале ЧМ-2010 не было самым большим разочарованием для меня. Я сразу вспоминаю отборочный поединок с турками, из-за проигрыша в котором мы пропустили Евро-2016 во Франции. Эта рана до сих пор не зажила», — цитирует Снейдера сайт УЕФА.

На Евро-2008 сборная Нидерландов дошла до четвертьфинала, где проиграла команде России (1:3), а на ЧМ-2010 «оранжевые» проиграли в финале Испании (0:1).

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Нидерландов - Футбол Уэсли Снейдер
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
21:07 «Краснодар» и тбилисское «Динамо» стали финалистами турнира Caspian Cup-2017
20:58 Шевченко: не думаю, что отсутствие Р. Ерёменко станет проблемой для Финляндии
20:57 Гол Кейна в концовке спас сборную Англии от поражения в матче с Шотландией
20:53 Дания обыграла Казахстан, Северная Ирландия вырвала победу у Азербайджана
20:43 Контракт Капелло с «Цзянсу Сунин» рассчитан на полтора года, зарплата — € 10 млн
20:39 В. Березуцкий: Слуцкий не побоялся пробить эту стену башкой — поехать за границу
20:34 Снейдер: при мне лучший футбол сборная Нидерландов показывала на Евро-2008
20:22 Митрески: из «Спартака» по поводу работы со мной никто не общался
20:13 «Енисей» продлил контракты с тремя футболистами
20:12 Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма Зеппельта о допинге
19:40 Столыпин: Веретенников не захотел продлевать контракт с «Оренбургом»
19:32 Латвия — Португалия: мальчик выбежал на поле во время игры, чтобы обнять Роналду
19:30 А. Кержаков облачится в Супермена для благотворительного аукциона
19:13 Тьяго Алькантара: Гвардиола изменил концепцию немецкого футбола
19:12 Петреску стал главным тренером «ЧФР Клуж»
18:57 Фанаты «Мальорки» вывесили у стадиона повешенных кукол в форме клуба
18:43 Панюков отправится с «Зенитом» на сбор в Австрию
18:40 Гинер: очень рад за Слуцкого, «Халл Сити» давно ждал его
18:34 В Саудовской Аравии ввели наказание за ношение футболок «Барселоны»
18:33 Валерий Карпин сыграл свадьбу в Нарве
18:24 Полузащитник «Фиорентины» Бадель не заинтересован в переходе в «Зенит»
18:15 «Челси» близок к трансферу полузащитника «Монако» Бакайоко за £ 35 млн
17:53 Джеррард: Руни способен провести хорошую предсезонку и вернуться в игру
17:52 Шотландия — Англия: стали известны стартовые составы
17:42 Источник: Ибрагимович перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси»
17:33 Ихеаначо: ничего не знаю о слухах обо мне, я всё ещё игрок «Манчестер Сити»
17:31 Благотворительный фонд Крооса собрал больше € 600 тыс. на помощь больным детям
17:24 Источник: «Рубин» предлагал Нобоа € 2 млн в год
17:21 Васкес: Месси в «Реале»? Мы довольны нынешним составом
17:17 Бывший нападающий сборной Турции арестован в Стамбуле
16:45 Измайлов: мог устроиться на более выгодных условиях, но выбрал «Арарат»
16:41 Шавло: сборная России достойно готова к Кубку конфедераций
16:29 Промес: «Ливерпуль» — отличный клуб, но есть клубы ещё прекраснее
16:24 Попов: мне поступают предложения, но сейчас хочу остаться в «Спартаке»
16:07 Габриэл Жезус получил травму лица и пропустит матч сборной Бразилии с Австралией
15:40 Победителем турнира «Кубок Добра» стала команда «Юные Дипломаты»
15:38 Муса: все новости о моём возможном уходе из «Лестера» — неправда
15:31 Возможное отсутствие Месси в матче в Сингапуре разозлило местных болельщиков
15:28 «Дженоа» предложила пятилетний контракт Кришито
15:00 «Зенит» подписался на «инстаграм» Ибрагимовича
14:54 Рыбусь: не исключаю возвращения в РФПЛ, рассмотрел бы предложения клубов Москвы
14:51 РФПЛ на своём официальном сайте переименовала «Терек» в «Ахмат»
14:39 Сухарев, Мухаметшин и Чиркин продлили контракты с «Тосно» на один год
14:25 Источник: Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал»
14:19 «Фенербахче» может арендовать у «Ромы» Думбия
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017