Снейдер: при мне лучший футбол сборная Нидерландов показывала на Евро-2008

Полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер прокомментировал тот факт, что он стал рекордсменом по числу матчей за национальную команду. Игрок назвал также лучшую команду «оранжевых» с момента его дебюта в 2003 году.
«131 матч — это достаточно много. Эдвин ван дер Сар сыграл 130, но он был вратарём. Основные голкиперы редко пропускают матчи, их карьера обычно длится дольше. Полагаю, мой рекорд будет держаться достаточно долго.
Лучшая команда сборной Нидерландов при мне? Лучший футбол мы показывали на Евро-2008. На чемпионате мира — 2010 играли не так хорошо, зато результат был выше. А поражение в финале ЧМ-2010 не было самым большим разочарованием для меня. Я сразу вспоминаю отборочный поединок с турками, из-за проигрыша в котором мы пропустили Евро-2016 во Франции. Эта рана до сих пор не зажила», — цитирует Снейдера сайт УЕФА.
На Евро-2008 сборная Нидерландов дошла до четвертьфинала, где проиграла команде России (1:3), а на ЧМ-2010 «оранжевые» проиграли в финале Испании (0:1).