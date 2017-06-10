Вентура: не ждите от сборной Италии града голов в ворота Лихтенштейна

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Лихтенштейна (11 июня).
«Я удивлен. Мы не должны чувствовать себя обязанными забить кучу голов, потому что на международном уровне уже не осталось полноценных „карликов“. Лихтенштейн — это не Бразилия, но они не проигрывают с разницей в 5-6 мячей в каждой второй встрече. Всего три дня назад они не проиграли Финляндии.
Это будет совсем другая игра — не та, которую ожидают многие болельщики. Не ждите от нас града голов. У Италии есть две задачи на матч с Лихтенштейном: победить и улучшить кое-какие моменты", — сказал Вентура в эфире Sky Italia.