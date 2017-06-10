Кейн — о голе в ворота сборной Шотландии на 93-й минуте: это что-то особенное

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ничейный результат матча с Шотландией (2:2) в квалификации чемпионата мира — 2018. Игрок «Тоттенхэм Хотспур», выведший англичан на поле в качестве капитана, сравнял счёт на 93-й минуте.
«Это особенный день. Проигрывать 1:2 и в добавленное время отыграться — это что-то особенное. Мы пропустили два гола из ничего, но смогли найти силы на ответный мяч. Это важное очко на выезде, в Шотландии трудно играть», — цитирует Кейна Goal.
Видео гола Кейна можно посмотреть в «Твиттере».