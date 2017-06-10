Просинечки: в футболе такое бывает: одна команда играет, а другая – забивает

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Северной Ирландией (0:1).
«Много говорить не хочу. В футболе такое бывает: одна команда играет, а другая – забивает. Мы играли лучше. Впереди у ребят отдых. Потом все разъедутся по клубам. Такое случается. Сегодня мы допустили мало ошибок. 70 процентов владения мяча в нашу пользу было. Думаю, к сентябрю придём в себя.
Сегодня мы увидели сильную сборную Азербайджана. Создали четыре верных голевых момента. Соперник сделал это всего раз и забил. Реализуй мы хоть два из них, то это была бы лучшая игра за последние годы. С Норвегией мы так не играли", — цитирует Просинечки Azerisport.